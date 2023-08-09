إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى بلبيس الصنافين، نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين لتلقى الإسعافات الأولية.





البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى بلبيس - الصنافين، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.