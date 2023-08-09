إصابة طفلة بحروق متفرقة بعد إلقاء زجاجة ملوتوف عليها بالدقهلية

أصيبت طفلة بحروق متفرقة بالوجه والجسم، وذلك جراء إلقاء زجاجة مولوتوف عليها، من قبل نجل عمها، بسبب خلافات على ميراث منزل، بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا فى محافظة الدقهلية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أجا، بتحرير والدة طفلة محضرا تتهم فيه نجل شقيق زوجها بالتعدي عليها، وإلقاء مولوتوف على شرفة منزلها، ما تسبب في إصابة ابنتها الرضيعة بحروق متفرقة بالجسم والوجه، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا لمكان البلاغ محل الواقعة، وبسؤال الأم أكدت أنها تعرضت للسب والشتم من شقيق زوجها ونجليه بسبب خلافات على ميراث منزل، وفوجئت أثناء وقوفها في الشرفة بإلقاء المتهم زجاجة مولوتوف عليها، ما تسبب في إصابة طفلتها مكة أ.ال.، وتبلغ من العمر عامين ونصف، بحروق متفرقة بالوجه والجسم.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة أجا من ضبط المتهم ويدعى أحمد ال.م.ال.، 20 سنة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.