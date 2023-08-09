اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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إحالة لص الدراجات النارية فى الجمالية للمحاكمة الجنائية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:40 ص
إحالة لص الدراجات النارية فى الجمالية للمحاكمة الجنائية جريمة سرقة الدراجات البخارية-أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخص للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة دراجة نارية من أمام أحد العقارات بمنطقة السيدة زينب، تم ضبطه يقودها فى منطقة الجمالية. 

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 

 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بإشراف اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم "بدون لوحات معدنية ولا يحمل ثمة تراخيص".

 

بمواجهته إعترف بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "قطع الأسلاك" حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وباستدعاء مالكها تعرف عليها واتهمه بالسرقة.


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عقوبة السرقة

أخبار الحوادث

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