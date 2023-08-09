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إجازات 2023.. تعرف على أيام الإجازة المتبقية حتى نهاية السنة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 08:06 م
إجازات 2023.. تعرف على أيام الإجازة المتبقية حتى نهاية السنة المولد النبوى - احتفالات المولد النبوى
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية،  خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .
 
ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد " اجازات 2023 " ، فى مقدمتها المولد النبوى الشريف : 
 

إجازات شهر سبتمبر 

- المولد النبوى الشريف:
الأربعاء 27 سبتمبر 

إجازات شهر أكتوبر 

- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" :
الجمعة 6 أكتوبر  
 
 
 

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