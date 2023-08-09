أخبار مصر.. الضرائب: تطبيق المرحلة الـ3 لتوحيد أسس احتساب ضريبة الأجور 15 أغسطس

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، وكان أبرزها إعلان الضرائب بدء تطبيق المرحلة الثالثة لتوحيد أسس احتساب ضريبة الأجور 15 أغسطس.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

بوتين يصدر مرسوما باعتماد الروبل فى بيع الصادرات الزراعية

أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما بسداد ثمن الصادرات الزراعية الروسية بالروبل بدلا من الدولار، فى إطار التخلى عن العملة الأمريكية.

تحسن نسبى بالأحوال الجوية ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 9 أغسطس حتى الإثنين المقبل 14 أغسطس 2023، لتشهد البلاد تحسنا نسبيا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية.

هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا حول مضاد حيوى لعلاج الالتهاب الرئوى

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرا عاجلا للمواطنين من المستحضر الحيوي Ciprobay tablet، مؤكدة أن هناك عبوات مقلدة من هذا المستحضر في السوق الدوائية، وعلى المواطنين ضرورة التواصل مع الهيئة في حال شراء هذا المستحضر او التواصل مع الخط الساخن.

الأرصاد: الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية.. والقاهرة تسجل 34 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة فى أغلب محافظات الجمهورية، حيث بدأنا نشعر بتحسن نسبى فى الأحوال الجوية، وبدأت درجات الحرارة نهارا وليلا تنخفض ونسجل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبييعة، وتسجل القيمة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية فى الظل.

التعليم العالى: 27 أغسطس امتحانات تحديد مستوى العائدين من روسيا والسودان

وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوم الأحد الموافق 27 من أغسطس الجاري.

التضامن: بدء إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن " الإعاقات البسيطة - المستوى الأول"، حيث وافق مجلس الوزراء على طلب بدء التسجيل الإلكتروني في باقي مراحل إصداربطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة من الإعاقات الحركية والذهنية والبصرية والسمعية واضطراب طيف التوحد وأمراض الدم.

الأرصاد: تحسن بالأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى تسجل 34 درجة فى الظل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على شمال البلاد، وذلك تزامنا مع الانخفاض الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة.

تنسيق الجامعات 2023 .. 102 ألف طالب يسجلون فى المرحلة الأولى للتنسيق

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 102 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

تنسيق الجامعات 2023 .. غدا فتح التسجيل لاختبارات قدرات الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالى، موافقة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية) لهذا العام 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

جامعة مصر للمعلوماتية تعلن المصروفات الدراسية للعام الأكاديمى 2023-2024

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، فتح باب التقديم والقبول المباشر، لطلاب المرحلة الثانوية والشهادات المعادلة أو الشهادات الأجنبية، ممن يرغبون في الالتحاق بها من على موقع الجامعة، وذلك وفقاً لسياسات تطوير آليات نظام قبول الطلاب بالجامعات.

بدء تطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية ونظام الدفع غير النقدى بـ3 مقاصد سياحية

استكمالاً لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعميق المدفوعات غير النقدية، قامت، الوزارة، بدءاً من اليوم، في تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بدلا من الورقية وتطبيق نظام الدفع الحصري باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة كل من قصر البارون بمصر الجديدة ومتحف المركبات الملكية ببولاق وقصر محمد على بالمنيل، مع وقف السداد النقدي بالكامل والتعامل من خلال الكروت البنكية فقط.

الضرائب: بدء تطبيق المرحلة الثالثة لتوحيد أسس احتساب ضريبة الأجور 15 أغسطس

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023، مطالبًا الممولين الصادر لهم قرار وزيرالمالية رقم ( 251 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة للمنظومة، سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء تسجل 2150 جنيها للجرام عيار 21

استقرت أسعار الذهب في مصر عند 2150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الأربعاء، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر مع زيادة في معروض الذهب على خلفية السماح بدخول الذهب من الخارج بدون جمارك.

قرعة غير موجهة بين الأهلى والزمالك استعدادًا للدوري الجديد

تقرر إقامة قرعة الدوري الممتاز منتصف شهر اغسطس الجاري ، والغاء القرعة الموجهة بين الأهلي و الزمالك كما حدث في المواسم الأخيرة ، حيث كان يتم مسبقا وضع آخر مباراة للفريقين معا في الجولة الأخيرة من الدور الأول و الثاني.

تعرف على قائمة الأهلى الأولية استعدادا للموسم الجديد

أرسل مسئولو النادى الأهلى القائمة الأولية إلى اتحاد الكرة منذ أيام، باعتبار أن أمس 8 أغسطس كان الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى.

الهلال يرفع عرضه إلي 170 مليون يورو لضم أوسيمين

رفع نادي الهلال السعودي عرضه لضم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

مواعيد مباريات اليوم.. ديربى الهلال والشباب والشرطة مع النصر بالبطولة العربية

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 9-8-2023 على عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها ديربي الهلال السعودي والشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".

رئيس الوزراء يشهد "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار.. مدبولى: يضفى قدراً أكبر من مرونة الإجراءات ويعزز خطط الدولة لجذب الاستثمار.. وتوجيه بالترويج للخدمة المهمة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.

وزير التنمية المحلية يصدر حركة محليات تتضمن 13 قيادة بالمحافظات.. إيهاب حسن سكرتيرا عاما للقليوبية.. ورئيس مدينة طوخ سكرتير عام مساعد السويس.. اللواء هشام آمنة: تصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين لمناصب إدارية

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حركة محليات محدودة فى عدد من المحافظات تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 13 قيادة محلية فى وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء المدن والمراكز، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية بالمحافظات.