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أحمد أبو هشيمة يشتري حصة 9.9% بـ"بلتون".. ويصبح ثانى أكبر مساهم بالشركة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:26 ص
أحمد أبو هشيمة يشتري حصة 9.9% بـ"بلتون".. ويصبح ثانى أكبر مساهم بالشركة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
كتب هانى الحوتى

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اشترى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عدد 541 مليون سهم تعادل 9.902% بشركة بلتون المالية القابضة، ليصبح ثاني أكبر مساهم بالشركة، بعد المساهم الرئيسي وهي شركة شيميرا الإماراتية، البالغ حصتها 55.908%، وفقا لتقرير إفصاح شركة بلتون المالية القابضة عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين.
 
واستحوذ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على حصته في بلتون، من خلال الاكتتاب الذي طرحته الشركة خلال الشهر الماضي لجمع 10 مليارات جنيه، ليصبح أكبر اكتتاب في سوق الأوراق المالية، كما تم تنفيذه في أقصر فترة زمنية، وأصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 10.926 مليار جنيه موزعا على 5.5 مليار سهم.
 
تصدر سهم "بلتون المالية القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة، وبقيمة تداول 4.2 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 30 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه.

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