قائمة المرشحين لاتحاد الأوراق المالية أبرزهم أشرف سالمان وأحمد مروان

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته (2023-2026)، وذلك في ضوء ما تقوم به الهيئة من إجراءات للعمل على استكمال منظومة الأنشطة غير المصرفية، والعمل على استقرار الأسواق وحماية مصالح المتعاملين بها.

وضمت القوائم المبدئية للمرشحين على فئة شركات السمسرة في الأوراق المالية كل من جيهان يعقوب، وأحمد إبراهيم، وأسامة صلاح الدين، ورانيا الجندي، وعوني عبد العزيز، ومعتز عشماوي، وبفئة شركات الاشتراك في تأسيس الشركات كل من محمد عياد، وأحمد مروان، وأيمن الصاوي، وبفئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ هما ياسر زعزع، وأحمد إكرام، وبفئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر كل من راندا حامد، وعمرو أبو العنين، وياسر عمارة، وبفئة المستقل من ذوي الخبرة محمد جاب الله، وأشرف سالمان، ومحمد يونس.

وكانت هيئة الرقابة المالية، قد قررت تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أشرف محمد غنيم، نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام، وعضوية كل من هدى علي علي العزب، مدير عام الإدارة العامة لقيد وترخيص المهنيين بالهيئة، وأحمد قطب غزولي، مدير إدارة مراجعة وتحقيقات سوق المال بالهيئة، وسليمان نظمي جرجس، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الهيئة أو الاتحاد لمعاونتها في أداء مهامها.

تتولى لجنة الإشراف مهام الإعداد للانتخابات، وتسجيل الحضور والتحقق من الالتزام بما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد فيما يتعلق بمن يحق لهم التصويت، وتضطلع بالإشراف على سلامة التصويت والقيام بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة، وإعداد محضر بما تم في الانتخابات والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وإعلان النتيجة، ويجوز بموافقة الهيئة إجراء الانتخابات باستخدام الأنظمة التكنولوجية المؤمنة.

ومن المقرر أن يتم التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الاتحاد حسب الفئات المختلقة، وذلك على النحو الآتي: أولًا اختيار 3 ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، ثانيًا اختيار ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، واختيار ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، واختيار 3 ممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، واختيار 3 من المستقلين من ذوي الخبرة.

ويكون التصويت للفئات من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التي لها حق التصويت، بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقًا للقائمة المعدة لذلك، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت الاختيار من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، ويكون التصويت صحيح بالنسبة لكل قائمة حال اختيار عدد المرشحين المقرر لها.