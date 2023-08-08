فوائد الموز للصحة.. من زيادة الطاقة إلى تعزيز الهضم

كتبت إيناس البنا

لطالما كان الموز، بمذاقه المميز والرائع ، فاكهة مفضلة للناس، فهي ليست مجرد وجبة خفيفة مريحة أثناء التنقل ولكنها تحتوي أيضًا على مجموعة قوية من الفوائد الصحية، من زيادة مستويات الطاقة إلى تحسين صحة القلب، فإن مزايا الموز عديدة ومتنوعة.

مزايا الموز للصحة

غني بالمغذيات



يعتبر الموز قوة غذائية، حيث يحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية مثل فيتامين ج وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والألياف الغذائية، فيتامين (ج) يساعد في تعزيز جهاز المناعة، بينما يساعد فيتامين (ب 6) في نمو الدماغ ووظائفه.

معزز للطاقة الطبيعية



الموز مصدر كبير للكربوهيدرات الطبيعية، وخاصة في شكل سكريات طبيعية ، مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، هذا المزيج الفريد يوفر دفعة فورية للطاقة، مما يجعل الموز وجبة خفيفة مثالية قبل أو بعد التدريبات.

يحافظ الموز على صحة القلب

وفقًا لدراسة نُشرت على بوابة المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI) ، فإن تناول نظام غذائي غني بالبوتاسيوم لديه القدرة على خفض ضغط الدم، وبالتالي التخفيف من مخاطر ارتفاع ضغط الدم. علاوة على ذلك، تشير النتائج التي توصلت إليها مجلة JCI Insight عن الفئران إلى أن تناول البوتاسيوم قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ بنسبة 27٪ في مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين المزاج

يحتوي الموز على حمض أميني يسمى التربتوفان، والذي يتحول من الجسم إلى سيروتونين وهو ناقل عصبي ينظم المزاج ويعزز الاسترخاء. يمكن أن يكون لتناول الموز تأثير إيجابي على الحالة المزاجية ويمكن أن يساعد في تقليل مشاعر التوتر والقلق.

يدعم إدارة الوزن



على الرغم من كون الموز حلو المذاق، إلا أنه يمكن أن يقدم إضافة قيمة ومفيدة لخطة إدارة الوزن، المحتوى العالي من الألياف يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام ويساعد على التحكم في شهيتك".

امتصاص المغذيات



الموز يساعد أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية الأساسية من الأطعمة الأخرى، فهو يحتوي على نوع من الألياف القابلة للذوبان تسمى البكتين ، والتي تساعد في امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء الدقيقة".

يعزز صحة الجهاز الهضمي



الألياف الغذائية الموجودة في الموز تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فهي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ، ومنع الإمساك ، وتعزيز بيئة الأمعاء الصحية من خلال دعم نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة".

طرق استهلاك الموز



يمكنك تناول الموز بعدة طرق، مثل الطازج والخام ، مثل العصائر ، أو خبز الموز ، أو فطائر الموز.

لا يمكن المبالغة في مزايا الموز على الصحة، إن خصائصها الغذائية الغنية وفوائدها الصحية العديدة تجعلها ثمرة أساسية في أي نظام غذائي متوازن. سواء كنت تستمتع به طازجًا أو كعصير أو في العديد من إبداعات الطهي ، يعد الموز إضافة متعددة الاستخدامات ولذيذة إلى قائمتك اليومية.