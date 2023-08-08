رئيس هيئة قناة السويس: انتشال القاطرة الغارقة فهد تم فى وقت قياسى

كتب أحمد عرفة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن انتشال القاطرة الغارقة فهد من العمليات الصعبة، موضحا أنه تم انتشال القاطرة في وقت قياسى.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات لبرنامج "من مصر"، المذاع على قناة سى بى سى: "ركزنا جهودنا على رفع القاطرة، وتم انتشال القاطرة الغارقة وهى عملية ليست سهلة".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "هذه العملية تأخذ أوقات طويلة، ولكن لدينا خبرة طويلة، وبذل العاملين مجهود جبار ونزلوا عدة غطسات، وهذه الوقائع نادرا ما تحدث في قناة السويس وعمليات انتشال السفن من أصعب عمليات الإنقاذ، ولكن هذه خبرات مكتسبة وقدرات لدينا في هيئة قناة السويس".