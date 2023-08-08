اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 10:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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العراق: القبض على 6 من عناصر داعش فى نينوى

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 10:01 م
العراق: القبض على 6 من عناصر داعش فى نينوى القوات العراقية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 6 مطلوبين في محافظة نينوى شمال البلاد.

وذكرت الوكالة، في بيان، أن المطلوبين من عناصر داعش ومطلوبون وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضحت أن الإرهابيين كانوا يعملون ضمن عصابات داعش وينتمون الى ما يسمى بـ (ديوان الجند ومعسكر أبي جعفر الأنصاري وعسكر قاطع عمر الفاروق فرقة مؤتة وفرقة الفرقان ومحكمة الموصل الشرعية) حيث كانوا يتقاضون مبالغ مالية لقاء عملهم فيها.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية القاء القبض على المطلوبين تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة قدمها مواطنون إلى رجال وكالة الاستخبارات.

 


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