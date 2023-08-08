اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 10:24 م
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التخطيط: 530 عمارة لمحدودى الدخل خلال المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 09:00 م
التخطيط: 530 عمارة لمحدودى الدخل خلال المرحلة الأولى من "حياة كريمة" حياة كريمة ـ أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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ساهمت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في تحسين عيشة المواطنين في الريف المصرى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في كافة القطاعات.

وحول مُستهدفات قطاع الاسكان في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” المستهدف في 2024/23 أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف استكمال إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل بعدد 530 عمارة سكنية، إلى جانب مشروعات استكمال شبكات الصرف الصحي بعدد 21.3 ألف كم ، علاوة على عدد 1441 محطة رفع صرف صحي، وزيادة تغطية الصرف الصحي بالقرى من 20% إلى 90%، فضلا عن مشروعات استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب والتي تصل إلى 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، وزيادة تغطية مياه الشرب بالقرى من 97% إلى 100%، بالإضافة إلى استكمال انشاء وتطوير عدد 167 محطة معالجة صرف صحي، عدد 323 محطة تنقية مياه شرب

 

 وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه، وعن مصادر النقد الأجنبي أوضحت السعيد أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.

 


حياة كريمة

وزارة التخطيط

اسكان

محدودى الدخل

مشروعات حياة كريمة



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