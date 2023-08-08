إطلاق نار فى منطقة قريبة من السفارة الأمريكية فى هايتى

شهدت عاصمة هايتى إطلاق نار في منطقة قريبة من السفارة الأمريكية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأعلنت السفارة الأمريكية في بورت أو برنس، عاصمة هايتي، أنها مغلقة، الثلاثاء، وحظرت على جميع الموظفين مغادرة مجمعات السفارة حتى إشعار آخر.