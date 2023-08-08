اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 10:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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إطلاق نار فى منطقة قريبة من السفارة الأمريكية فى هايتى

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 06:09 م
إطلاق نار فى منطقة قريبة من السفارة الأمريكية فى هايتى هايتى - أرشيفية
وكالات

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شهدت عاصمة هايتى إطلاق نار في منطقة قريبة من السفارة الأمريكية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

 

وأعلنت السفارة الأمريكية في بورت أو برنس، عاصمة هايتي، أنها مغلقة، الثلاثاء، وحظرت على جميع الموظفين مغادرة مجمعات السفارة حتى إشعار آخر.

 


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