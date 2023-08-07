هيئة الدواء تعلن مد فترة التسجيل ببرامج التدريب الصيفي لطلبة كليات الصيدلة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت هيئة الدواء المصرية مد فترة التسجيل فى البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة كليات الصيدلة، والمقرر أن يبدأ في 14 أغسطس 2023 حتى 5 سبتمبر 2023، من أجل توفير فرص تدريبية مميزة لطلبة كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.

يأتي ذلك في ضوء إهتمام هيئة الدواء المصرية ببناء كوادر علمية متميزة عن طريق التدريب العلمي لطلبة الكليات استناداً لإحتياجات سوق صناعة الدواء المصري، ومواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.

ووجهت هيئة الدواء المصرية عناية الطلبة الراغبين بالتسجيل في أي من البرامج التدريبية الواردة في الدليل إلى إمكانية التسجيل مبكراً من خلال المسح الضوئي الـ QR Code الخاص بكل برنامج تدريبي او ورشة عمل.

وأضافت أنه يمكن تلقي أي إستفسار من قبل طلبة كليات الصيدلة عن طريق التواصل من خلال الـ Contact list الواردة بالدليل الإرشادي حرصًا على التواصل الفعال والإجابة على أي من الاستفسارات.

وتابعت : يرجى من الراغبين في التقديم، التوجه إلى منسق التدريب بمركز التطوير المهني المستمر بالمنيل للحصول على أمر توريد للمقابل المادي الخاص بحضور البرنامج التدريبي، على أن يتم سداد المقابل المادي على الكود المؤسسي الخاص بهيئة الدواء المصرية وتسليم صورة من إيصال الدفع لمركز التطوير المهني المستمر بالمنيل أو عن طريق البريد المصري لهيئة الدواء المصرية على الكود المؤسسي 32111001 ومن ثم إرسال صورة الإيصال على البريد الإلكتروني لمركز التطوير المهنى المستمر cpd@edaegypt.gov.eg