اليوم السابع
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هيئة الدواء: انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية نتيجة سوء استخدامها

الإثنين، 07 أغسطس 2023 03:42 م
هيئة الدواء: انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية نتيجة سوء استخدامها انتشار الميكروبات المقومة للمضادات الحيوية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية نتيجة سوء استخدامها يمكن أن يسبب خللا كبيرا للمريض لأن نتائجه سيئة.​​
 
وأضافت هيئة الدواء المصرية أنه يفضل استشارة الطبيب لتحديد نوع المضادات الحيوية الأفضل للمريض، واستشارة الصيدلي للاستخدام الأمثل للدواء. ​​
 
ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والإنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.​
 
وقالت هيئة الدواء: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي..​
1- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​
2- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​
3- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​
4- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​
5- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​
6- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​
 
انتشار الميكروبات
 

 


هيئة الدواء

المضادات الحيوية

الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية



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