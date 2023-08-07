هيئة الدواء: انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية نتيجة سوء استخدامها

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إن انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية نتيجة سوء استخدامها يمكن أن يسبب خللا كبيرا للمريض لأن نتائجه سيئة.​​

وأضافت هيئة الدواء المصرية أنه يفضل استشارة الطبيب لتحديد نوع المضادات الحيوية الأفضل للمريض، واستشارة الصيدلي للاستخدام الأمثل للدواء. ​​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والإنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.​

وقالت هيئة الدواء: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي..​

1- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​

2- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​

3- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​

4- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​

5- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

6- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​