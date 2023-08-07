هيئة الاستثمار: إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام

كتب محمد أسعد

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام قليلة.

وقال هيبة بداية من العام المقبل سيكون التعامل مع الهيئة إلكترونيًا لسرعة الانجاز والتسهيل على المستثمرين.

وعن إجراءات الإقامة للأجانب، قال إنه تم تحديد 10 أيام كحد أقصى للرد وفي حالة عدم الرد تعتبر الإجابة بالقبول والموافقة.

وقال إنه تم فتح عمل مناطق حرة خاصة خدمية، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في جذب الاستثمارات.

وكشف هيبة أن وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء، منذ يونيو 2022 حتى مايو 2023 تم التعامل مع 1949 شكوى، 1421 شكوى تم التعامل وفحصها وإفادة المستثمر بها منها 75% كانت لصالح المستثمر.

أضاف: بعض المشاكل المعروضة علينا منذ تواجه المستثمر منذ التسعينات، ونعمل على حلها بشكل فوري، مشيرًا إلى أنه لا يتم العمل على حل مشكلة المستثمر صاحب المشكلة فقط، ولكن العمل على إزالة هذه المشكلة تماما حتى لا تواجه مستثمر آخر.