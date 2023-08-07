وقالت زاخاروفا - فى إحاطة اليوم الاثنين، ردًا على سؤال لوسائل الإعلام حول هذا الأمر - "نحن مقتنعون بأن التسوية الشاملة والمستدامة والعادلة حقًا، لن تكون ممكنة إلا إذا توقف نظام كييف عن القتال وتنفيذ الهجمات الإرهابية وتوقف رعاته الغربيون عن ضخ الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت أن "اجتماع جدة حول أوكرانيا لا يحظى بأى قيمة له بمعزل عن مشاركة روسيا وأخذ مصالحها فى الاعتبار. لقد أحيطت الخارجية الروسية علما بفحوى المشاورات حول الأزمة الأوكرانية بحضور شركائنا فى (بريكس) وشركاء آخرين، ونتوقع أن يتبادل شركاؤنا تقييماتهم معنا".

وذكَّرت بموقف بلادها تجاه "صيغة الرئيس الأوكرانى للسلام التي يحاول نظام كييف والغرب الترويج لها خلال مثل هذه الاجتماعات".. قائلة: "من خلال الترويج لصيغة زيلينسكي يحاول نظام كييف والغرب التقليل من الأهمية الكبيرة لمقترحات السلام للدول الأخرى واحتكار الحق في اقتراحها، توجد معركة ضد الأفكار المعارضة على الصعيد الدولي".

من جانبه، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن الاجتماع حول أوكرانيا في مدينة جدة السعودية حدث لا معنى له بسبب عدم دعوة بلاده إليه.

وكانت مدينة جدة شهدت يومي 5 و6 أغسطس الجاري مشاورات حول التسوية في أوكرانيا في غياب الجانب الروسي، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 42 دولة، بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات استعادة 22 جنديًا عسكريًا من الأسرى المحتجزين لدى روسيا.. وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك - عبر تطبيق تليجرام، وفقا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) - "عاد 22 جندياً أوكرانياً آخرين إلى ديارهم من الأسر".

وأضاف مدير مكتب الرئيس الأوكراني: "هؤلاء الرجال من جنود القوات المسلحة، اثنان منهم من الضباط والآخرون من المجندين وضباط الصف، وقد شاركوا في معارك في اتجاهات مختلفة. وهناك جرحى من بينهم."

وأشار إلى أن "جميع المفرج عنهم سيخضعون لدورة إعادة تأهيل جسدي ونفسى وإعادة دمج وسيتلقون العلاج اللازم بدعم من الأطباء المتخصصين"، معربا عن امتنانه لهيئة التنسيق على معاملة أسرى الحرب على هذا الجهد، مؤكدا أهمية الوفاء بتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، باستعادة جميع أفراد شعبنا.