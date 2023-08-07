مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 4 في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن التلفزيون السوري مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 4 آخرين في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق.

وقال مصدر عسكري للتلفزيون السوري: "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.".

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت إلى صواريخ إسرائيلية فوق سماء العاصمة دمشق.

وذكرت الوكالة إنه تم "سماع دوي انفجارات في محيط دمشق وجار التحقق من طبيعتها".