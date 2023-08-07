مصرع طفلة سقطت من أعلى عقار أثناء اللعب في الطالبية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت طفلة من الطابق الخامس بالطالبية، مما أدى إلى مصرعها في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفلة من عقار في الطالبية، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، وتبين أن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، اختل توازنها أثناء اللعب، وسقطت من النافذة، مما أسفر عن مصرعها نتيجة إصابتها بكسور ونزيف، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.