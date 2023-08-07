محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية "الدور الثاني"

اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الاثنين، نتيجة امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسى الشهادة الإعدادية الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023 م، بنسبة نجاح 98.77٪ من إجمالى عدد الحاضرين.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100٪، وللصمِّ وضعاف السمع بنسبة 100٪، والإعدادية المهنية بنسبة 100٪.

يذكر أن عدد من تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام خلال الدورين الأول والثانى قد بلغ 26850 طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الحاضرين 26561 طالبا وطالبة.

و قد نجح 25721 طالبا وطالبة خلال الدورين الأول والثانى، وبذلك تصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 96.98 ٪ من إجمالى الحاضرين لهذا العام.

و تَقدَّم "محافظ الإسماعيلية " بخالص التهانى القلبية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية مُتمنيًا لهم مستقبل واعد، مُثمِّنًا جهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.