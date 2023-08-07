كيف تدعم ابنك المراهق نفسيا؟

كتب – حسام الشقويرى

يعد معرفة كيفية مساعدة ابنك المراهق بشكل فعال وإدارة المحادثات حول الصحة النفسية امرا صعبا عليك كوالد ولكنه مهم للمحافظة على صحة أولادك والعبور بهم لبر الأمان وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

فيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها:

مزيد من التركيز على الدعم

الترابط الاجتماعي والعاطفي هو بلا شك أحد أقوى الأسلحة ضد الضغوط الكبيرة والكآبة. وفقًا للبحث ، تم ربط نقص دعم الوالدين والأقران بالاكتئاب خلال سنوات المراهقة. يمكن أن تساعد الصداقة أيضًا في تقليل الصلة بين قلق المراهقين الشديد والتفكير في الانتحار. ارتبط الدعم الاجتماعي بتحسين المرونة في أحد الأبحاث عن المراهقين ، مثل القدرة على مقاومة القسوة الاجتماعية ، مثل التنمر.

معرفة مجموعات أقرانهم

تؤثر مجموعة الأقران بشكل كبير على استجابة المراهق لتحديات الحياة. تقترح جمعية علم النفس الأمريكية أنه إذا اعتقد الآباء أن أصدقاء ابنهم سيعرضونه للخطر، فعليهم التعبير عن مخاوفهم بشأن سلامته بشكل صريح حتى يتمكنوا من حمايته قدر الإمكان.

اقبل مسؤولية سلوكك

أثناء تربية مراهق، من الواضح أن أحد الوالدين يواجه بعض اللحظات المحرجة والمريرة. إذا لجأ الآباء إلى الصراخ أو التشهير أو إلقاء قوتهم حولهم ، فعليهم قبول سلوكهم الخاطئ والمضي قدمًا.

وفر له المساحة

وفر منطقته الخاصة ليزدهر مع تحديد الحدود بوضوح. اعلم أنه سيتحدى هذه الحدود من حين لآخر ، وفي ذلك الوقت يجب أن تذكره بأنه على دراية بالحدود وأنه يجب إعادة تأسيسها.

قم بتعيين عتبة الفشل

من المهم أن تعرف متى تتدخل ومتى تسمح لابنك المراهق باتخاذ قراراتها الخاصة ، حتى لو كان ذلك يعني الفشل. إنها مثل عتبة الفشل إلى الأمام. أخبر ابنك أنه إذا اعتقد أن تكلفة ارتكاب خطأ محتمل ستفوق قيمة التعلم منه ، فربما تكون قد وصلت إلى عتبة حاجته.