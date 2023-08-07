وذكر بيان صادر عن مكتب الشئون العامة للقيادة الجوية للحلفاء أنه بناءً على المعلومات التي قدمتها القوات الجوية الألمانية، تجري القوات تدريباتها في (هاي نورث) منذ بداية أغسطس بالتعاون مع خفر السواحل الأيسلندى وحلفاء إقليميين آخرين.

وفي أواخر يوليو الماضي، وصلت ست طائرات تابعة لقوات "يوروفايتر" وطائرتي نقل (إيه 400إم) إلى قاعدة كيفلافيك الجوية في أيسلندا، وتستعد المفرزة الألمانية لبدء تمرين (رابيد فايكينج 2023) في أيسلندا.

وقال قائد مفرزة "يوروفايتر" الألمانية اللفتنانت كولونيل ماركو برونهوفر إن نشر وحدة قوامها 50 فردًا بجانب ستة مقاتلين من يوروفايتر في منطقة هاي نورث يظهر استعداد ألمانيا وقدرتها على استخدام قدرات القوة الجوية بسرعة في أي مكان، مضيفا أنهم يعتزمون القيام بما يصل إلى ثماني طلعات جوية تدريبية كل يوم في أيسلندا لمدة أسبوعين، للتعرف على المجال الجوي الآيسلندي وموظفي مركز التحكم والإبلاغ التابع لحلف الناتو في كيفلافيك، والذين سيتولون عملية التحكم تكتيكيًا في أنشطة الطيران.

يشار إلى أن انتشار القوات الألمانية يأتي في إطار مشروع تدريبي ثنائي قائم بذاته مكمل لمهمة الناتو الدائمة المتمثلة في توفير قدرات المراقبة والاعتراض المحمولة جواً لتلبية احتياجات أيسلندا في زمن السلم، مما يضمن أن الحلفاء يحافظون على وجود دوري لطائرات الناتو المقاتلة في كيفلافيك للمساعدة في الحفاظ على المجال الجوي الآيسلندي آمنًا.