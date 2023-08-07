طقس الخليج.. شديد الحرارة في السعودية والكويت ورطب بالبحرين وغائم بالإمارت

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يكون الطقس حار الى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. في حين لا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول الطريق الساحلي(جدة – جازان) تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية."

الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و بسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار .. رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقوية أحيانا مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 45 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:38 والثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 10:52 والثاني عند الساعة 23:35، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون أيضا خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والثاني عند الساعة 02:58 والجزر الأول عند الساعة 20:32 والثاني عند الساعة 08:11.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .. درجة الحرارة الصغرى: 33 °ﻡ

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، رطب نسبياً ثم يتحول إلى حار مع بعض السحب خلال النهار .

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ثم تتحول إلى شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة خلال النهار وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر .. درجة الحرارة العظمى 44 م درجة الحرارة الصغرى 31 م.. الرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 10 %