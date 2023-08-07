اليوم السابع
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ضبط 4 أطنان قمح و3 مخازن لبيع البنزين بالسوق السوداء فى أبو قرقاص بالمنيا

الإثنين، 07 أغسطس 2023 02:44 م
ضبط 4 أطنان قمح و3 مخازن لبيع البنزين بالسوق السوداء فى أبو قرقاص بالمنيا الحملات التموينية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 32 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية بمجلس قروى ابوان شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون)، وتم تحرير المحاضر اللازمة.
 
وفى أبوقرقاص، قال تاج أبو سداح رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 47 مخالفة تموينية على خلال حملة مكبرة على المحال التجارية والمخابز البلدية كما تم ضبط لحوم بيضاء منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى ضبط 3 مخازن لبيع البنزين بالسوق السوداء وضبط 4 طن من القمح بأحد المخازن بهدف الاتجار بالسوق السوداء وتم توجيهه إلى صوامع وشون المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وذلك فى ضوء التوجيهات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية و الأسواق لإحكام الرقابة وضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع والمنتجات.

مديرية التموين

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