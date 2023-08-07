سرقة مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار فى مطار برشلونة

كتب إيهاب محمد

ألقت الشرطة الأسبانية القبض على رجل وأمرأة بعد سرقة مجوهرات وساعات بقيمة أكثر من 9.3 مليون دولار من مطار برشلونة، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

كان لدى اثنين من المسافرين المجهولين حقيبة من نوع Hermès Birkin مرصعة بالماس و9.3 مليون دولار من المجوهرات والأموال سرقت منهم في مطار برشلونة.



المسروقات



الخاتم

قام لصان بسرقة الأشياء أثناء قيام المسافرين بتسجيل رحلة طيران الإمارات، حيث سرقوا خاتمًا من الألماس بقيمة 5 ملايين دولار من عيار 47 قيراطًا، وبروشًا من شانيل بقيمة 822 ألف دولار، وساعة بولغاري بقيمة مليون دولار تقريبًا، وأقراط بقيمة 548 ألف دولار، وعشرات الآلاف نقدًا .

وفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، وقعت السرقة في وقت متأخر يوم الأربعاء الماضى، عندما سُرقت حقيبة تحتوي على المقتنيات الثمينة من أمام مكتب تسجيل الوصول بالمطار.

التقطت كاميرات المراقبة الواقعة، وتم تحديد السيارة التي هرب فيها الرجل والمرأة، ثم تعقبت الشرطة الاثنين لأكثر من مائة كيلومتر، قبل توقيفهما قبل الحدود الفرنسية.