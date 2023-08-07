وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فاديم كوليت - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الاثنين ـ إن طائرات من طراز (اف 16) و (اف 35) ومسيرات تابعة للتحالف الدولي خرقت اتفاقيات تفادي التصادم في منطقة "التنف ".

وأشار كوليت إلى أن المركز سجل - في وقت سابق - اقترابا خطيرا لمسيرات تابعة للتحالف الدولي من طائرة (سو 35) الروسية أثناء تحليقها بالقرب من "الرقة".