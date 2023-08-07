أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا، أن "التحالف الدولى" بقيادة الولايات المتحدة، انتهك بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 16 مرة خلال يوم واحد .
وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فاديم كوليت - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الاثنين ـ إن طائرات من طراز (اف 16) و (اف 35) ومسيرات تابعة للتحالف الدولي خرقت اتفاقيات تفادي التصادم في منطقة "التنف ".
وأشار كوليت إلى أن المركز سجل - في وقت سابق - اقترابا خطيرا لمسيرات تابعة للتحالف الدولي من طائرة (سو 35) الروسية أثناء تحليقها بالقرب من "الرقة".
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