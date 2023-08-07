رئيس وزراء الأردن: اللجنة المشتركة ناقشت توفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن

رسالة الأردن: هند مختار

رحب الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردنى بنظيره المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، موضحا أنه تم استعراض الإنجازات بين البلدين، وضمان انسيابية مرور الشاحنات بين البلدين بدون أي عوائق .

وأشار فى مؤتمر صحفى، إلى أنه تم مناقشة الارتقاء بمستوى التعاون الدوائى مع مصر، والتطرق لنقاش آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وتطويرها بما يعود بالنفع على الدول الثلاثة، ومناقشة مضاعفة قدرة خط الكهرباء بين البلدين والاستفادة المشتركة بين البلدين.

وأوضح فى مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى أنه تم مناقشة مشروع خط النقل العربي الذي يهدف لربط افريقيا لآسيا، ومناقشة توفيق أوضاع العمالة المصرية فى الأردن .

ولفت إلى أنه تم استعراض تطابق الرؤى والمواقف المشتركة بين البلدين فى مختلف القضايا السياسية.