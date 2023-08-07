اليوم السابع
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جهاز الإحصاء يصدر الكتيب الجديد من مصر فى أرقام 2023

الإثنين، 07 أغسطس 2023 12:48 م
جهاز الإحصاء يصدر الكتيب الجديد من مصر فى أرقام 2023 جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

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أصـدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الاثنين النسـخة السنوية من كتيب "مـصر في أرقـام" ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن إلإحصاءات الديموجرافية التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصاءات الإجتماعية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامــعى أعداد (المدارس،  الفصول، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون، خريجون) / المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع / الأسـرة والمستشفيات، العــلاج على نفقـــة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الإقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى و الخارجـــى والإنتاج الزراعى ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة. 
 
ويتمــيز هـذا الإصدار بما يتضــمنه لأحدث البـيانات والمعلـــومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خــلال الأعــوام ( 2020 ، 2021 ، 2022 ، 2023 ) والتي تعطى صـورة معبرة ومعلومـات إحصائيــة تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعـات الدولة وإظهار الفروق بشكـل مبســط علـــى مســـتوى محافـــظات الجمهـــورية وبهــدف توفـــير إصــــدار إحصـــائى مختــصر يحـقق سهـــولة وســرعــة إستخــراج المعلـــومات والبــيانات.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد



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