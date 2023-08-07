ثمن دوره ومنحه وشاح النيل.. الرئيس السيسى يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند (إنفوجراف)

الرئيس رحب بالسلطان "مفضل سيف الدين" ضيفاً عزيزاً على مصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة

ثمن الدور المقدّر للسلطان والطائفة فى ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية

أعرب سلطان البهرة عن تقديره البالغ لمصر، مثمناً ما تتمتع به تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من تعزيز للمواطنة والتسامح الدينى والتعايش السلمى

أشاد سلطان البهرة بما يلمسه تحت قيادة الرئيس من تقدم مستمر فى مصر، وبالإنجازات التنموية التى تتحقق فى مختلف المجالات

منح الرئيس السيسى، السلطان "مفضل سيف الدين"، سلطان البهرة، وشاح النيل، تقديراً لجهوده