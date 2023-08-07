تجميل محيط مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

رفعت الورش الإنتاجية التابعة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، كفاءة المنطقة المحيطة بمسجد السيدة نفيسة بحى الخليفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهرة، وتحت إشراف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية، حيث تم تنفيذ دهانات جميع أعمدة الإنارة والأسوار والبلدورات ودهان الايبوكسي بمحيط مسجد السيده نفيسه ومسارات آل البيت من صلاح سالم حتي مسجد السيده نفيسة وشارع الأشراف بالخليفة.

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقدا الموقف التنفيذى لأعمال التطوير الجارية لعدد من المشروعات الخدمية في بعض الأحياء بالعاصمة .

وتابع اللواء هشام آمنة مع اللواء خالد عبدالعال جهود رفع كفاءة عدد من الميادين بأحياء القاهرة المختلفة، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق والتشجير وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي عليها خاصة المناطق التي تشهد أعمال تطوير خلال الفترة الحالية.

كما حرص وزير التنمية المحلية علي متابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى الأحياء المختلفة لرفع كفاءة وتطوير ورصف الطرق والميادين وتطوير الأرصفة والبلدورات وجهود رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط في جميع أحياء العاصمة لتحقيق رضا المواطنين ، بالإضافة إلي متابعة عمل منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة وبصفة خاصة جهود شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة بالمنطقتين الشرقية والغربية للقيام بخدمات الجمع السكنى ونقل القمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات وكذا جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة المسئولية عن النظافة في المنطقين الشمالية والجنوبية بما يساهم في تحسين مستوى النظافة بجميع أحياء القاهرة المختلفة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة خاصة في ظل المشروعات القومية الكبري وأعمال التطوير في كافة المجالات و التي تشهدها العاصمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي .