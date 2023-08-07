تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم

كتب ــ أمنية الموجى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات للسفر للملكة العربية السعودية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأولية، عن قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات للسفر للسعودية، واستولي منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بمقدرته على تسفيرهم بعد حصولهم علي التقشيرة بمقابل مادي عن الفرد 30 ألف جنيه، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر، والاستيلاء على أموالهم .

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال علي المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات للسعودية، وضبط بحوزة المتهم جوازات سفر بأسماء مختلفة – عقود عمل بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية بإسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه ، والعديد من صور سمات الدخول المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا.

تمكنت الجهات الامنية من ضبط أحد الأشخاص وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على 4 أشخاص والإستيلاء منهم على مبلغ مالى 120 ألف جنية مقابل تدبير تأشيرات سفر لهم بدولة المملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ومن بينهم المُبلغين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.