بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الاثنين، مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية فى اليمن ديفيد جرسلى، سير المرحلة الأولى من خطة إنقاذ الخزان صافر وعملية نقل النفط إلى خزان بديل.
واستعرض الجانبان - خلال لقائهما وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" - الوضع الإنسانى والجهود والبرامج التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى اليمن .
وثمن الوزير اليمنى - خلال اللقاء - الدعم الدولى والإقليمى لتنفيذ المشروع وإنقاذ البيئة البحرية من كارثة محتملة لها تداعيات انسانية واقتصادية خطيرة، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد ودعم مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والمركزي لاستعادة دورها الخدمي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية .
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