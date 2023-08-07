واستعرض الجانبان - خلال لقائهما وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" - الوضع الإنسانى والجهود والبرامج التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى اليمن .

وثمن الوزير اليمنى - خلال اللقاء - الدعم الدولى والإقليمى لتنفيذ المشروع وإنقاذ البيئة البحرية من كارثة محتملة لها تداعيات انسانية واقتصادية خطيرة، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد ودعم مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والمركزي لاستعادة دورها الخدمي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية .