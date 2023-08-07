عدن (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الاثنين، مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية فى اليمن ديفيد جرسلى، سير المرحلة الأولى من خطة إنقاذ الخزان صافر وعملية نقل النفط إلى خزان بديل.