اليوم السابع
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الإثنين، 07 أغسطس 2023 04:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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النيابة التونسية تفتح تحقيقا في حادث غرق مركب يحمل مهاجرين قبال سواحل قرقنة

الإثنين، 07 أغسطس 2023 06:00 ص
النيابة التونسية تفتح تحقيقا في حادث غرق مركب يحمل مهاجرين قبال سواحل قرقنة غرق مركب
أ ش أ

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بفتح بحث تحقيقي في موضوع غرق مركب هجرة غير نظامية  على متنه 57 مجتازا من جنسيات عدد من دول جنوب الصحراء قبالة سواحل قرقنة.

ووفق ما أفاد به فوزي المصمودي وكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1 لموزاييك، فإنه تم إنقاذ شخصين وانتشال 4 جثث ولايزال 51 في عداد المفقودين.

ووفق المعلومات المتوفرة مبدئيا فإن هذا المركب الغارق قد انطلق من سواحل العوابد .

فيما قالت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، الأحد، إن وحدات حرس الحدود البحرية تمكنت من انتشال 10 جثامين خلال الـ 48 ساعة الماضية، على سواحل اللواتة في ولاية صفاقس.
 

النيابة التونسية

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