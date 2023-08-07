وأشار عبدالرحمن، في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إلى أن القصف الإسرائيلي على محيط دمشق أسفر عن مقتل 6 جنود، فضلا عن إصابة 7 جنود.

وأوضح أنه تم تدمير مستودعات في شمال مدينة دمشق بشكل كامل نتيجة الاستهداف الإسرائيلي، علاوة على استهدافات أخرى قرب مطار دمشق الدولي.

وكان التلفزيوين السوري قد أعلن - في وقت سابق اليوم - عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 4 آخرين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في محيط مدينة (دمشق) مضيفا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها.