أعلن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن رامى عبدالرحمن، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى على محيط دمشق إلى 13 قتيلا وجريحا.
وأشار عبدالرحمن، في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إلى أن القصف الإسرائيلي على محيط دمشق أسفر عن مقتل 6 جنود، فضلا عن إصابة 7 جنود.
وأوضح أنه تم تدمير مستودعات في شمال مدينة دمشق بشكل كامل نتيجة الاستهداف الإسرائيلي، علاوة على استهدافات أخرى قرب مطار دمشق الدولي.
وكان التلفزيوين السوري قد أعلن - في وقت سابق اليوم - عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 4 آخرين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في محيط مدينة (دمشق) مضيفا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها.
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