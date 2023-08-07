القومى للمرأة يهنئ علا الشافعى لتعيينها رئيس تحرير اليوم السابع: استكمالاً لنهج الدولة المصرية لتمكين المرأة

كتب محمود راغب

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الكاتبة الصحفية علا الشافعي لتعيينها فى منصب رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، مؤكدة أنه منصب مستحق للكاتبة علا الشافعى يأتى تقديرا لكفاءتها المهنية و مشوارها المميز، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق في مهام منصبها الجديد.

كما قدمت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير إلى الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية لتعيين الكاتبة علا الشافعى فى هذا المنصب الهام ، مؤكدة أنه يعد استكمالاً لنهج الدولة المصرية لتمكين المرأة من الوصول إلي المواقع القيادية.

جدير بالذكر أن "علا الشافعي" قد عملت في العديد من الصحف المصرية والعربية، أبرزها: الأهرام والحياة اللندنية والوطن، ترأست تحرير الكثير من البرامج التليفزيونية في قنوات "دريم" و"الحياة" و "أون"، وساهمت في تقديم برامج إذاعية وتليفزيونية، وفي العام 2018 شغلت منصب نائب رئيس تحرير "الأهرام.