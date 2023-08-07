أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الفلبينى جوناثان مالايا، أن مانيلا "لن تتخلى أبدًا" عن جزيرة صغيرة متنازع عليها مع بكين فى بحر الصين الجنوبى .
وأوضح مالايا في تصريحات للصحفيين - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين " لن نتخلى أبدا عن جزيرة أيونجين، نحن متمسكون بها" .
وتأتي تصريحات مالايا عقب قيام خفر السواحل الصينيون عملية إيصال إمدادات إلى الجنود الفلبيين المتمركزين في جزيرة أيونجين .
وكانت الفلبين قد استدعت اليوم السفير الصيني لدى مانيلا احتجاجا على إطلاق خفر السواحل الصيني خراطيم المياه على زوارق تابعة لخفر السواحل الفلبيني في بحر الصين الجنوبي.
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