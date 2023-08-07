وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الاثنين، أنه جرى تنفيذ العملية العسكرية في الـ5 من شهر أغسطس الجاري في منطقة "قوب ياحاس"، على بعد 80 كم جنوب مدينة "بولو بوردي" بمحافظة هيران جنوب وسط الصومال.

بدوره.. أكد ضابط في الجيش الصومالي، أن توقيت تنفيذ العملية العسكرية تزامن مع اجتماع لعناصر وقيادات مليشيات الخوارج في قاعدة لهم بالمنطقة.

وطالت العملية العسكرية أكبر قاعدة للمليشيات الإرهابية في منطقة "قوب ياحاس"، حيث كان يتم فيها معالجة أكثر من 110 مصابين، جراء العمليات العسكرية الجارية في محافظات هيران وشبيلى الوسطى وجلجدود ومدج.

وفي سياق متصل.. بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع زعماء العشائر لولاية جلمدج سبل تعزيز العمليات العسكرية، لتحرير المناطق المتبقية في الولاية من المليشيات.

وأشار الرئيس الصومالي إلى أن زعماء العشائر يمثلون العمود الفقري في تنفيذ خطة تحرير البلاد من الإرهابيين، وحثهم على تولي قيادة تنظيم وتوعية المجتمع ودعم القوات المسلحة الصومالية.

وأوضح أن المليشيات تمثل أكبر عقبة في وجه تقدم وازدهار الولاية، ولكي يتم القضاء عليهم ينبغي على زعماء العشائر العمل على وحدة صف المجتمع ودعم الحكومة.

وتعهد زعماء العشائر بدعم الرئيس الصومالي في جهوده الرامية إلى تحرير البلاد من الإرهابيين، مشيرين إلى أهمية السلام والوحدة لسكان الولاية.