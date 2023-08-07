السجن المؤبد لـ3 متهمين بسرقة محل ذهب فى مدينة نصر

كتب ـ أحمد حسني -أسماء شلبى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة آخر بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بسرقة محل مجوهرات في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور وكيل النيابة فهد بودي، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بسرقة المشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه كرها عنه، بأن خطط المتهمون لسرقة محل المشغولات الذهبية الخاص به، وراقبه المتهمان الثاني والثالث لفترة زمنية كافية، ثم وبصباح يوم الواقعة وما أن فتح المجنى عليه محله حتى هجم عليه الأول والثاني ودفعاه لداخل المحل، وسدد له المتهم الأول عدة ضربات باستخدام سلاح أبيض (مطرقة حديدية) على رأسه أفقدته اتزانه وبث الرعب في نفسه وشل حركته، واستولى الثاني على المشغولات الذهبية من دواليب العرض، وذلك حال تواجد الثالث خارج المحل لشغل المارة عن ما يدور بداخله.

وتمكن المتهمون بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها.