وكان وزير الخارجية سامح شكري قد شارك اليوم في الاجتماع الأول للآلية الوزارية لدول جوار السودان بالعاصمة التشادية أنجامينا.

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وقال السفير احمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر "، إن الوزير سامح شكري أكد خلال اجتماع دول جوار السودان أن الشعب السوداني لم يكن يوماً طرفاً في هذه الحرب الضروس أو أحد مسبباتها، وكله أمل في أن يكون طوق النجاة في يد مبادرة دول الجوار.

وأضاف شكري أن مصر بدأت بخطوات عملية في سبيل تحقيق هدف لم الشمل السوداني لمعالجة جذور الأزمة باستضافة اجتماعات قوى الحرية والتغيير في القاهرة يومي 24 و 25 يوليو الماضي.

