وقالت زاخاروفا - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن موسكو تتوقع إبلاغها بنتائج المشاورات من دول (بريكس) التي شاركت في اجتماع جدة حول أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه يمكن تحقيق التسوية بأوكرانيا، بعد وقف كييف لأعمالها القتالية وتوقف الغرب عن ضخ الأسلحة إليها.



