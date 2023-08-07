البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 17794 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 21616 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 7438 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3589 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 5305 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 5210 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركات المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والألومنيوم العربية، خلال جلسة اليوم الإثنين على سعر الإقفال اللحظي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، عدد 300 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي عدد 50 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب المصرية عدد 650 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، ومطاحن مصر الوسطى، والمهندس للتأمين عدد 15 ألف سهم، 19 سهم، 16.9 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 252.5 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية، في السير في إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة كاش للتمويل متناهي الصغر، وذلك بعد توقيع الشركة مذكرة تفاهم بهدف الاستحواذ على الشركة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل المتناهي الصغر.

في سياق منفصل قالت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إن إدارة الشركة ستبدأ مشروع الدراسة المبدئية للحصول على قواعد ترخيص البنوك الرقمية، وأن الشركة لم تتخذ أي قرار بعد في اختيار الشريك المناسب، وكذلك مصادر التمويل، وأن هذا المشروع قيد الدراسة المبدئية.