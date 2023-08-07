اختفاء 30 مهاجرا بعد غرق قاربين بجزيرة إيطالية بسبب سوء الأحوال الجوية

فاطمة شوقى

قالت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إن نحو 30 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق قاربين قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وفقا لشهادة أحد الناجين.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أنه نحو 28 راكبا من أحد القوارب وثلاثة في الثانية اختفوا في البحر بعد انقلاب القوارب بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو إنه بعد التحدث مع الناجين "يعتقد أن ما لا يقل عن 30 شخصا في عداد المفقودين"، وفتح تحقيق في الحادث الذي وقع في أجريجينتو بجزيرة صقلية المجاورة.

وقال قائد شرطة أجريجينتو إيمانويل ريكيفارى "كان ينبغي للمهربين أن يروا أن توقعات الطقس السيئة وأن ذلك سيؤثر على البحر .

وكان خفر السواحل الإيطالى أعلن مجموعة من المهاجرين تقطعت السبل بهم على صخور بونينتى بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية فى أعقاب غرق القارب الذى كانوا على متنه ، وذلك أول أمس فى حين تم إنقاذ ، منذ أمس ، نحو 325 شخصًا من 4 قوارب من إجمالى 1677 شخصًا كانوا بالجزيرة.

وقالت مصادر إيطالية "دون ذكر اسمها" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، إن زورقين من خفر السواحل كانا فىالمياه بالقرب من الصخور مساء أمس لكن الأمواج الهائجة كانت تمنعهما من محاولة إنقاذ المهاجرين".

وأضافت الوكالة الإيطالية أنه من بين المهاجرين امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا من ساحل العاج أنجبت طفلاً بعد وقت قصير من وصولها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية".. مؤكدة أنه تم وضع الطفل فى المركز الصحى بالجزيرة الايطالية حيث لم يكن هناك وقت لنقل الأم التى كانت حاملاً فى شهرها التاسع إلى المستشفى فى البر الرئيسي.