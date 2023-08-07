اليوم السابع
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الإثنين، 07 أغسطس 2023 04:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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"اجتماع جدة" يدعو لمواصلة التشاور الممهد للسلام في أوكرانيا

الإثنين، 07 أغسطس 2023 07:00 ص
"اجتماع جدة" يدعو لمواصلة التشاور الممهد للسلام في أوكرانيا "اجتماع جدة"
أ ش أ

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اتفق المشاركون في اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية، المنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بشأن الأزمة الأوكرانية، على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء في البيان الختامي لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي أكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع - الذي عقد برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان -

يأتي استمراراً للجهود والمساعي السعودية برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا أن الاجتماع تطرق لمقترحات وآراء إيجابية، كما عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية للدعوة لهذا الاجتماع واستضافته.

المشاركون في اجتماع جدة
المشاركون في اجتماع جدة

 

اجتماع جدة
اجتماع جدة

 


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