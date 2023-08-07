وقد أعلن المجلس العسكرى إغلاق المجال الجوى للنيجر، تحسبا لتدخل عسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ما أجبر العديد من شركات الطيران، بما فى ذلك الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الاثنين، على إلغاء رحلاتها.

وكشفت الخطوط الجوية الفرنسية عن أنها اتخذت تدابير وفقا للوضع في منطقة الساحل، حيث تم تعليق الرحلات الجوية إلى نيامي حتى إشعار آخر بينما توقفت الرحلات إلى باماكو (مالي) وواجادوجو (بوركينا فاسو) حتى 11 أغسطس.

وبالنسبة لوجهات أخرى في إفريقيا جنوب الصحراء وشرق إفريقيا، حذرت الخطوط الجوية الفرنسية من أن إغلاق المجال الجوي يجبرها على مراجعة خطط رحلاتها، ونتيجة لذلك، سيمتد وقت تنظيم هذه الرحلات بين 15 دقيقة وساعتين، وخاصة بالنسبة لتشاد.