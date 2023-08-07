إزاى تحجز شقة فى القاهرة الجديدة فى 5 دقائق فقط؟.. انفو جراف

كتب أحمد حسن

فى إطار الخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم فى هذا التقرير كيفية حجز وحدة سكنية فى القاهرة الجديدة، ضمن الطرح الأخير الذى أعلنت عنه وزارة الإسكان، بمساحات تتراوح ما بين 130 متر وحتى 150 متر، وذلك خلال خطوات محددة وواضحة كالتالى:

أولا: وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

ثانيا: مساحة الوحدات تتراوح ما بين 130 متر وحتى 150 متر.

ثالثا: الوحدات لها حصة فى الأرض وحصة فى الجراج.

رابعا: يتم التقديم خلال الموقع الإلكترونى www.hdb–reservation.com .

خامسا: التخصيص يتم من خلال أسبقية الحجز نظام الاون لاين.

سادسا: مبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه.

سابعا: فترة التقديم مستمرة حتى يوم 22 أغسطس الجارى.

ثامنا: يتم الدخول على الموقع الإلكترونى وتسجيل البيانات ثم بعد ذلك التوجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز.

تاسعا: فترة الحجز تبدأ من يوم 27 أغسطس الجارى.

طرق السداد:

1- يتم سداد مبلغ 100 ألف جنيه جدية حجز.

2- يتم سداد 15% من إجمالى قيمة الوحدة بعد التخصيص.

3- يتم سداد نسبة 10% خلال 3 شهور من الحجز.

4- يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 22500 كل 3 شهور لمدة 8 أقساط.

5- يتم سداد نسبة 20 % عند التعاقد.

6- لن يتم تسليم الوحدة إلا بعد سداد نسبة 60% من إجمالى قيمة الوحدة.

7- بعد التسليم يتم سداد دفعات سنوية لمدة 3 سنوات.

8- القسط الأول يبدأ بعد 3 شهور من تاريخ الاستلام.

9- يتم خصم نسبة 7% حال السداد الفورى .