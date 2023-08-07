إزاى تحجز شقة فى القاهرة الجديدة فى 5 دقائق فقط؟

أولا: وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

ثانيا: مساحة الوحدات تتراوح ما بين 130 متر وحتى 150 متر.

ثالثا: الوحدات لها حصة فى الأرض وحصة فى الجراج.

رابعا: يتم التقديم خلال الموقع الإلكترونى www.hdb–reservation.com .

خامسا: التخصيص يتم من خلال أسبقية الحجز نظام الاون لاين.

سادسا: مبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه.

سابعا: فترة التقديم مستمرة حتى يوم 22 أغسطس الجارى.

ثامنا: يتم الدخول على الموقع الإلكترونى وتسجيل البيانات ثم بعد ذلك التوجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز.

تاسعا: فترة الحجز تبدأ من يوم 27 أغسطس الجارى.

طرق السداد:

1- يتم سداد مبلغ 100 ألف جنيه جدية حجز.

2- يتم سداد 15% من إجمالى قيمة الوحدة بعد التخصيص.

3- يتم سداد نسبة 10% خلال 3 شهور من الحجز.

4- يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 22500 كل 3 شهور لمدة 8 أقساط.

5- يتم سداد نسبة 20 % عند التعاقد.

6- لن يتم تسليم الوحدة إلا بعد سداد نسبة 60% من إجمالى قيمة الوحدة.

7- بعد التسليم يتم سداد دفعات سنوية لمدة 3 سنوات.

8- القسط الأول يبدأ بعد 3 شهور من تاريخ الاستلام.

9- يتم خصم نسبة 7% حال السداد الفورى .



