إزاى تحجز شقة فى القاهرة الجديدة فى 5 دقائق فقط؟

أولا: وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.
ثانيا: مساحة الوحدات تتراوح ما بين 130 متر وحتى 150 متر.
ثالثا: الوحدات لها حصة فى الأرض وحصة فى الجراج.
رابعا: يتم التقديم خلال الموقع الإلكترونى www.hdb–reservation.com .
خامسا: التخصيص يتم من خلال أسبقية الحجز نظام الاون لاين.
سادسا: مبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه.
سابعا: فترة التقديم مستمرة حتى يوم 22 أغسطس الجارى.
ثامنا: يتم الدخول على الموقع الإلكترونى وتسجيل البيانات ثم بعد ذلك التوجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز.
تاسعا: فترة الحجز تبدأ من يوم 27 أغسطس الجارى.
طرق السداد:
1- يتم سداد مبلغ 100 ألف جنيه جدية حجز.
2- يتم سداد 15% من إجمالى قيمة الوحدة بعد التخصيص.
3- يتم سداد نسبة 10% خلال 3 شهور من الحجز.
4- يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 22500 كل 3 شهور لمدة 8 أقساط.
5- يتم سداد نسبة 20 % عند التعاقد.
6- لن يتم تسليم الوحدة إلا بعد سداد نسبة 60% من إجمالى قيمة الوحدة.
7- بعد التسليم يتم سداد دفعات سنوية لمدة 3 سنوات.
8- القسط الأول يبدأ بعد 3 شهور من تاريخ الاستلام.
9- يتم خصم نسبة 7% حال السداد الفورى .
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