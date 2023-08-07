أهمية النظام الغذائى الصحى مع التقدم فى العمر.. اعرف التفاصيل

كتب – حسام الشقويرى

الأكل الصحي مهم في أي عمر، لكنه يزداد أهمية مع وصولنا إلى منتصف العمر وما بعده، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة جسمك، وبغض النظر عن عمرك أو عاداتك الغذائية السابقة، لم يفت الأوان بعد لتغيير نظامك الغذائي وتحسين طريقة تفكيرك وفقًا لما نشره موقع helpguide

ويمكن للتغذية الجيدة أن تعزز المناعة، وتحارب السموم المسببة للأمراض، وتحافظ على الوزن تحت السيطرة، وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع 2، وفقدان العظام، والسرطان، جنبًا إلى جنب مع النشاط البدني، يمكن أن يساهم النظام الغذائي المتوازن أيضًا في تعزيز الاستقلال مع تقدمك في العمر.

وقد يتمكن الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة والخضار الورقية والأسماك والمكسرات المليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية من تحسين التركيز وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة قد يعزز الذاكرة واليقظة العقلية مع تقدمك في العمر.

ويمكن للوجبات الصحية أن تمنحك المزيد من الطاقة وتساعدك على المظهر بشكل أفضل، ما يؤدي إلى تعزيز مزاجك واحترامك لذاتك. كل شيء متصل - عندما تشعر بجسمك بحالة جيدة ، تشعر بالسعادة من الداخل والخارج.

وعندما يتعلق الأمر بالخضار ، اختر الخضروات الورقية الداكنة الغنية بمضادات الأكسدة ، مثل اللفت والسبانخ والبروكلي وكذلك الخضروات الملونة مثل الجزر والاسكواش. اجعل الخضار أكثر شهية عن طريق رشها بزيت الزيتون أو رشها بجبن الماعز أو القلي بالثوم أو رقائق الفلفل الحار. جرب 2-3 أكواب كل يوم.

ويعتمد الحفاظ على صحة العظام مع تقدمك في العمر على كمية كافية من الكالسيوم للوقاية من هشاشة العظام وكسور العظام. تشمل المصادر الجيدة الحليب والزبادي والجبن أو مصادر غير الألبان مثل التوفو والبروكلي واللوز واللفت.

ومع تقدمك في العمر ، يمكن أن يؤدي تناول كمية كافية من البروتين عالي الجودة إلى تحسين مزاجك ، وتعزيز مقاومتك للتوتر والقلق والاكتئاب ، وحتى يساعدك على التفكير بشكل أكثر وضوحًا. ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من البروتين من منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد والسلامي قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومشاكل صحية أخرى. قم بتنويع مصادر البروتين بدلاً من الاعتماد على اللحوم الحمراء فقط عن طريق تضمين المزيد من الأسماك والفاصوليا والبازلاء والبيض والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي.

ويمكن للألياف الغذائية أن تفعل ما هو أكثر بكثير من الحفاظ على انتظامك. يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ، ويحسن صحة بشرتك ، ويساعدك على إنقاص الوزن. مع تقدمك في العمر ، يصبح هضمك أقل كفاءة ، لذلك من المهم تضمين ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي. يجب أن تهدف النساء فوق سن الخمسين إلى تناول ما لا يقل عن 21 جرامًا من الألياف يوميًا ، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا على الأقل 30 جرامًا في اليوم.