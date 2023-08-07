أسعار النفط تسجل 86.49 دولار لخام برنت و83.05 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الأثنين، 86.49 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 83.05 دولار للبرميل.

تضرب رياح التقلبات في كميات الإنتاج اليومي من النفط أسواقَ الطاقةِ من جديدة، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا اعتزامهما التخفيض الطوعي لإنتاج النفط على مدار شهر سبتمبر.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أسعار النفط تواصل الارتفاع على وقع تعهدات بخفض الإنتاج"، حيث أعلنت وزارة الطاقة في المملكة أنها ستمدد خفضها الطوعي الإضافي لإنتاج النفط والذي يبلغ مليون برميل يوميا على مدار شهر إضافي، مشيرا إلى إمكانية تمديد هذا التجديد فيما بعد أو الإعلان عن زيادة في الخفض في محاولة منها لدعم أسعار الخام.

وتتوالى قرارات التخفيض في الإنتاج، إذ سرعان ما لحقت موسكو بالرياض، وأعلنت نيتها مواصلة الخفض الطوعي في إمداداتها لأسواق النفط في سبتمبر بواقع 300 ألف برميل يوميا، وذلك بعد تقليل روسيا إمداداتها النفطية للخارج منذ مارس من العام الماضي بنحو 500 ألف برميل يوميا.