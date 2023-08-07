أسعار الذهب اليوم تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض بـ10جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

فتحت أسعار الذهب في مصر تداولات الأسبوع على انخفاض بحوالي 10جنيهات عند 2150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر وسط زيادة في معروض الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1842 جنيها.

عيار 24 يسجل 2460 جنيها.

الجنيه الذهب 17200 جنيه.



تراجع الذهب عالمياً تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع مع اكتساب الدولار الأمريكي بعض القوة في التحضير لتقرير التضخم هذا الأسبوع، لكن أسعار الذهب ابتعدت عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة مما تسبب في تراجع عائدات السندات عن أعلى مستوياتها الأخيرة.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية مع بداية تداولات الأسبوع بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند مستوى 1934 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.4% مبتعدة عن أدنى مستوى سجلته منذ 3 أسابيع عند 1925 دولار للأونصة.

تراجع أعداد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو ساهم في ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية ليغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 1940 دولار للأونصة، ولكن اليوم تعود الأسعار إلى التراجع لتتداول في منطقة حرجة قبل صدور تقرير التضخم يوم الخميس القادم.