أخبار مصر.. الرئيس السيسى يستقبل مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند ويثمن دوره فى تجديد مقامات آل البيت.. الرئيس يمنح "سلطان البهرة" وشاح النيل تقديرا لجهوده المتواصلة فى مصر
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالسلطان "مفضل سيف الدين" ضيفاً عزيزاً على مصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، ومثمناً الدور المقدّر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، فضلاً عن الأنشطة الخيرية المتنوعة في مصر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية، وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية واستعادة وإبراز طابعها الحضاري الأصيل.
وزير الإنتاج الحربى: نهتم بتحديث آليات الإنتاج وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع
تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص عليها سيادته بغرض المتابعة الدورية والإطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة.
بدء اجتماعات الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة
بدأت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان، اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني.
طلاب التظلمات بالثانوية العامة يبدأون الاطلاع على كراسات الإجابة غداً
يبدأ طلاب الثانوية العامة
المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة دور أول غدا الثلاثاء الاطلاع على كراسات الإجابة وكتابة ملاحظاتهم، حيث استعدت الكنترولات لاستقبال الطلاب غدا الثلاثاء.
العام الدراسى الجديد.. 14 يناير 2024 بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول
حددت وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد، موضحة أن الدراسة تنطلق السبت 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.
تنسيق الجامعات 2023.. 42 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 42 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق
الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.
محمد صلاح يتمسك ببقائه مع ليفربول وينفى رحيله إلى الدوري السعودي
كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين عن أن الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول حسم موقفه من الانتقال لصفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
الأرصاد: تحسن طفيف فى درجات الحرارة ومزيد من التحسن بالطقس الأيام المقبلة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية
، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن طفيف في درجات الحرارة، وإن ظلت الأجواء حارة على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على معظم الأنحاء.
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