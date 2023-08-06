400 باحث مصرى يشاركون فى برامج المنظمات الدولية وتنفيذ 193 مشروعا بحثيا

أصدر المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار- بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مؤشر البحث العلمي الشهري: هو مؤشر للعلوم الشهرى لشهر يوليو الماضى والذى كشف عن وجود 400 باحث مصري مشارك في برامج المنظمات الدولية المتعاونة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لرفع قدرات الباحثين المصريين مثل المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA و CERN المركز الأوروبي للعلوم النووية ومركز ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط SESAME منذ عام 2014 وحتى الآن وغيرها.

400 عدد الباحثين المصريين المشاركين في برامج المنظمات الدولية المتعاونة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لرفع قدرات الباحثين المصريين مثل المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA و CERN المركز الأوروبي للعلوم النووية ومركز ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط SESAME منذ عام 2014 وحتى الآن وغيرها.

وأوضح المرصد أنه تم تنفيذ 193 مشروعا بحثيا بتمويل مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجهات الدولية ينفذه باحثون مصريون وباحثون دوليون في إطار الاتفاقيات المشتركة بين مصر وبولندا والصين والهند وجنوب أفريقيا وفرنسا.